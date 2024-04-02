习近平同印度尼西亚当选总统普拉博沃会谈

4月1日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同印尼当选总统普拉博沃举行会谈。新华社记者 姚大伟 摄 中评社北京4月2日电／据新华社报导，4月1日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同印尼当选总统普拉博沃举行会谈。



习近平祝贺普拉博沃当选印尼总统，并请其转达对佐科总统的诚挚问候和良好祝愿。习近平指出，过去10年，我和佐科总统共同引领两国关系全面快速发展，取得沉甸甸的成果，雅万高铁成为两国高质量合作的金字招牌，中印尼关系进入共建命运共同体的新阶段。中方从战略高度和长远角度看待中印尼关系，愿同印尼深化全方位战略合作，构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体，为两国人民带来更多福祉，为地区和世界和平、稳定、繁荣作出积极贡献。



习近平强调，中印尼关系取得宝贵成就，关键在于坚持战略自主、坚持互信互助、坚持合作共赢、坚持公平正义。中国和印尼同为发展中大国和新兴市场国家代表。过去，两国在争取民族独立和国家建设事业中始终相互支持，今后也应该精诚团结，打造互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋。双方应该坚定走符合自身国情的发展道路，坚定支持彼此维护主权、安全、发展利益，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持。中方愿同印尼保持密切交往，交流治国理政经验，加强发展战略对接，深入推进“两国双园”和“区域综合经济走廊”项目，持续深化海上合作。中方愿在减贫脱贫领域同印尼加强合作，提供支持。



习近平指出，当前，世界百年变局加速演进。双方应该积极践行和平共处五项原则，大力弘扬团结、友谊、合作的万隆精神，推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，加强多边协作，维护发展中国家共同利益。中方愿同印尼方一道，维护东盟团结和中心地位，维护开放包容的地区架构，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体。

