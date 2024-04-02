AR看夏商周文物　趣味历史现眼前

中评社香港4月2日电／据大公报报导，特区政府“弘扬中华文化办公室”本月成立，首个中国通史系列展览“河南夏商周三代文明展”明日（3日）起在香港历史博物馆举行。



行政长官李家超昨日前往现场预览后，在社交媒体向市民推介展览，希望市民可通过150件珍贵文物，更深入认识国家悠久历史。



李家超昨日与文化体育及旅游局局长杨润雄等官员到场预览，鼓励不辞劳苦的同事，并推介展览予市民。他其后在社交平台上发文，感谢河南博物院以及河南省内十多家文博机构借出逾150件／套珍贵文物，让香港市民和旅客可以认识中国古代的政治、社会、礼制及文化面貌，从中瞭解中华文明的起源。除了展出包括夏、商、周三代的青铜器、玉器、陶器、骨器及卜骨等文物，展览亦结合现代科技AR（扩增实境，即经全像技术，透过数码视觉元素、声音等，实现与真实世界的互动效果）等元素增加观赏趣味，令过去历史活现眼前。



河南省借出150文物



李家超说，要培养市民的爱国情怀，先要增加大家对国家文化的认识，而学习国家历史便是最好的起步点。弘扬中华文化办公室本月成立，将透过筹划推动中华文化和历史的活动、交流和合作，宣扬中华文化和推广爱国主义教育，以提升市民的文化自信，同时增加他们对国家和国民身份的认同。他鼓励市民多参与弘扬办的活动，更好认识和欣赏中华文化的深厚内涵。



展览为香港历史博物馆与弘扬中华文化办公室协作推出的中国通史系列首个大型展览，由特区政府康文署和河南省文物局联合主办，香港历史博物馆和河南博物院联合筹划。展览将展出逾150件／套文物，包括大型及成组的青铜器、玉器、陶器、骨器及卜骨等。市民可免费入场参观。