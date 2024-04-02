长假结束逾42万港人入境　过关畅顺

中评社香港4月2日电／据大公报报导，昨日是复活节假期的最后一天，外游市民陆续返港，入境处早前预料昨日是入境高峰。截至昨晚9时，各口岸有79.8万人次出入境，当中入境有49.1万人次，约42.6万人次是香港居民，各口岸运作大致畅顺。经罗湖口岸入境人次最多，超过8.9万；其次是落马洲支线口岸，约有8万多人次，另外，各口岸有超过30万人次出境。



各口岸人潮下午陆续增加



运输署早前表示，预料昨日长假期的最后一天，下午开始会有较多旅客使用陆路口岸或机场回港，特别是使用港珠澳大桥，预计往香港交通将会十分繁忙，呼吁旅客和驾驶者预早妥善规划行程，并预留充裕交通时间。运输署预早指示跨境巴士服务营办商、本地公共交通服务营办商及港珠澳大桥穿梭巴士营办商等加强服务，以应对旅客的高峰时段，并密切监察各陆路口岸及机场的交通运作情况。



深圳湾口岸在昨日下午开始陆续大批市民返港，口岸对出的空地架设铁马阵疏导人流。有直通巴站一度出现候车人龙，惟班次频密，人潮很快消散。有登上直通巴返港的女士表示，只等了五分钟巴士，整个过关过程很畅顺，毋须等候。



港珠澳大桥口岸人流下午开始增多，金巴车站入夜后出现人龙，在场职员协助疏导。返港的陈先生表示，提前两小时起行，登上金巴时间跟预算一样，没有延误，过关非常顺畅。



罗湖口岸最多人使用，下午开始出现回港人潮，港铁在复活节假期间都在抵港大堂拉起红色分隔带，方便管理人流。惟港铁在傍晚最繁忙时间仍然入闸畅顺，大堂也不太拥挤。有入境人士表示没有想像中挤迫，人不算太多。



深圳边检总站早前预料，昨日中午至晚上10时为通关高峰，皇岗、福田、罗湖、深圳湾、莲塘等深港主要口岸出境方向提前开足查验通道，并提醒旅客选择“错时、错峰出行”。