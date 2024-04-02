油价迎年内第四涨　持续大幅上涨可能性不大

中评社北京4月2日电／据证券日报报导，国际油价的震荡偏强走势，使得国内成品油价迎来年内第四涨。4月1日，国家发展改革委发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年4月1日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高200元、190元。



卓创资讯据此测算，折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上调0.16元、0.17元、0.16元。待本次调价落地，叠加清明假期将至，消费者用油成本小幅增加。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油将多花8元。以月跑10000公里，百公里油耗在38L的重型卡车为例，在下次调价窗口开启前，单辆车的燃油成本将增加304元左右。



从年内来看，成品油零售价调整共历经4次上调、1次下调、2次搁浅。涨跌互抵之后，汽油、柴油分别累计上涨675元／吨、650元／吨，折合升价，92号汽油、95号汽油、0号柴油分别累计上调0.53元、0.56元、0.55元。



从本轮计价周期来看，尽管国际原油价格走势较为震荡，但整体均价依然上涨。据国家发展改革委价格监测中心监测，与上个调价周期相比，本周计价周期（3月18日至3月31日）内，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别上涨4.05%、3.84%。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨3.95%。



金联创成品油分析师王延婷表示，经济方面，美国上调2023年四季度经济增速在一定程度上缓解了投资者对经济环境的担忧情绪，亦对国际油价形成支撑。本轮计价周期内，美国原油及汽油库存增加等利空消息导致国际油价下跌，但幅度相对有限，致使国际原油均价整体走高。



后市来看，由于近期国际原油价格延续高位震荡，在业内看来，消息面对后期行情仍有支撑。



国家发展改革委价格监测中心相关负责人预计，短期内国际油价可能震荡偏强运行，但持续大幅上涨可能性不大。一方面，受地缘政治因素和“欧佩克＋”减产影响，原油供应短期内偏紧；需求端因天气转暖带动开工出行消费增长。另一方面，持续上涨的国际油价对遏制通胀产生不利影响，一旦通胀指标明显回升，可能迟滞发达经济体货币政策调整时机及节奏，从而抑制经济复苏和需求回暖。

