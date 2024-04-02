美国大选：一场“圈钱”与“烧钱”的大戏

中评社北京4月2日电／据新华社报导，一场竞选活动能“圈”多少钱？美国总统拜登刷出了新纪录：2500万美元。



近日，在同为民主党人的前总统奥巴马和克林顿助阵下，为连任奔走的拜登在纽约一场竞选筹款活动中募集到超过2500万美元，打破单场政治活动最高筹款纪录，令人咋舌。



据美国媒体报导，这场活动最低门票价格为225美元。捐款10万美元可与三任总统合影，25万美元能参加活动中的招待会，若出到50万美元则能进入更为私密的“小圈子”聚会。简言之，出钱越多，越有可能和“大人物”亲密接触。



相形之下，拜登的对手、共和党前总统特朗普的“圈钱”成绩单逊色不少。统计显示，拜登单是此次筹集的款项就远超特朗普团队整个2月募集的资金总额。整体看，特朗普的“钱袋子”目前不如拜登丰盈。据统计，截至2月底，拜登手头有1.55亿美元现金，特朗普和他的政治行动委员会拥有现金数量则不及拜登的三分之一。



更令特朗普雪上加霜的是，他官司缠身需要支付高额律师费和巨额罚款，这给他的竞选带来很大资金压力。据彭博社报导，2023年特朗普的法律费用开支达5120万美元。今年早些时候，纽约两家法院分别因名誉诽谤案和财务欺诈案对特朗普处以合计超过4亿美元的罚金。



不过，特朗普也不甘落后。据英国《金融时报》报导，特朗普的竞选团队预计能在4月初佛罗里达州的一场大型筹款活动中筹集到3300万美元。



目前，特朗普在民调上仍保持着微弱领先优势。美国选举信息网站“真正透明政治”的数据显示，在亚利桑那、内华达、威斯康星、密歇根、宾夕法尼亚、北卡罗来纳和佐治亚这些大选关键州，特朗普在多个民调中的支持率均值领先拜登约1个百分点。

