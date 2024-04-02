冷暖空气频繁交替　“春咳”多发　药物热销

中评社北京4月2日电／据广州日报报导，近段时间，冷暖空气频繁交替，不少市民出现咳嗽、咯痰等“春咳”症状，呼吸道感染疾病呈现多发局面。



美团买药健康指数显示，全国范围内涨幅最高的过敏类型是鼻过敏及眼过敏，此外，呼吸道疾病和皮肤问题也较为多发。“呼吸道受到环境刺激容易引发呼吸道感染、支气管炎、哮喘等呼吸系统疾病。”美团秒问医生呼吸内科主任肖幸幸表示，老人、儿童以及有过敏史的人群由于免疫力相对较弱，更易因吸入颗粒物引发或加重呼吸道感染。肖幸幸建议，敏感人群春季在车内或家中可以减少开窗频率，减少灰尘进入，在室内可以使用空气净化器或空调。如果需要外出，可以考虑选择有过滤功能的口罩和护目镜。



记者走访药店发现，近期止咳药出现热销景象，且在止咳祛痰类药物中，中药成为销量增长“主力军”。“白云山橘红痰咳煎膏销售情况较为理想，它具有消炎化痰止咳作用，能改善慢性阻塞性肺疾病稳定期患者情况，也能有效减轻吸烟患者的夜间咳嗽症状；家有易敏人群可以备好氯雷他定片、盐酸西替利嗪片、富马酸酮替芬分散片、孟鲁司特钠片等，出现严重不适症状建议及时通过线上或线下方式就医，不要自行盲目用药。”广州某连锁药店一位姓郑的执业药师如此表示。



（来源：广州日报）