台北故宫推出数位展　施振荣赞艺文融入科技

“沉浸故宫数位展一捕捉灵光：寻找新感动”新媒体艺术展开幕记者会。（中评社 张颖齐摄） 中评社台北4月2日电（记者 张颖齐）台北故宫博物院4月2日起至7月28日推出“沉浸故宫数位展一捕捉灵光：寻找新感动”新媒体艺术展，今日举办开幕记者会。宏碁集团创办人、文化科技发展协会理事长施振荣盛赞东方文化艺术的核心故宫，融入文化科技，让更多内容被国际看到。



今日与会者有故宫博物院政务副院长黄永泰、常务副院长余佩瑾、宏碁集团创办人施振荣、民进党“立委”郭昱晴、“中央研究院”士李丰楙、科文双融股份有限公司执行长黄宛华、“数位发展部”数产署简任视察黄美静、典藏杂志社长简秀枝、世新大学校长陈清河、台北艺术大学副校长洪一平、海洋科技博物馆长陈素芬、公共资讯图书馆长马湘萍、松山奉天宫主委林贤平、中坜仁海宫董事长王介禧、广达电脑技术长张嘉渊、广艺基金会执行长杨忠衡等。



现场艺文及科技界来宾云集，施振荣说，东方文化艺术的核心，当然是故宫，在“国科会”1998年数位典藏国家型科技计划中，故宫就花最多预算、100多亿元新台币，2013年成立数位典藏与数位学习桥接计划，他被找来当指导委员，“中研院”等单位也都有派人，继续推动成立文化科技发展协会。



施振荣表示，故宫知名度高，大家都喜欢来，今天的沈浸式内容，可让国际看到更多，他说跑故宫的人太多、之后变太挤，好了，他迫不及待要去看展了，引起全场笑声。