北京市场监管部门实现政务服务全程网办

中评社北京4月2日电／据新华社报导，近日，一位美国投资者通过北京企业服务“e窗通”微信小程序在申请当日就成功办理了公司营业执照。目前，在京外籍自然人也能像国内投资人一样享受“自主申报、在线审核、即时审批”的一站式服务。来自北京市市场监督管理局的消息，过去一年，北京市场监管部门政务服务事项100%实现全程网办（除特殊事项外）。



“与企业轻松做‘网友’”是北京市场监管部门推行数字化改革，便利企业群众干事创业的生动实践。过去一年，北京市市场监管局围绕准入、监管、执法、服务等领域扎实推进政策创新和信息化建设，数字化改革成果不断涌现：校外供餐单位后厨线上实时监控覆盖率达90%以上；搭建企业快速和解平台，推动企业自行和解纠纷近50万件。



在北京，还可以看到这些数字化场景：市场监管部门对全市330万只气瓶进行全生命周期溯源管理；搭建数据安全风险、不正当竞争和价格行为风险等多领域的风险模型并完成试算，提高对广告与网络交易信息的风险感知能力；电梯智能化监管平台借助大数据和信息化平台建设实现了对辖区电梯安全状况的总体掌握和及时跟踪处置等。



北京市市场监管局相关负责人表示，目前，北京推出了拓展电子营业执照应用、深化质量基础设施“一站式”服务试点、建立多维度的平台全景画像、构建智慧化检验检测体系等36项改革举措，数字化改革的推进路径更加清晰。下一步，将尽快推动计量器具赋码管理、重要民生商品价格监测预警、餐饮后厨AI巡查（升级版）等新型监管方式落地。



（来源：新华社）