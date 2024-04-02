全国春灌面积超过4190万亩

中评社北京4月2日电／据人民网报导，眼下，北方冬小麦进入拔节期，粮食主产区陆续进入春耕用水高峰，全国春灌大面积展开。截至目前，全国已有1700余处大中型灌区开灌，累计灌水量29亿立方米，灌溉面积超过4190万亩。



春灌供水是支撑夏粮丰收的重要一环。在陕西省咸阳市乾县马连镇马连村的高标准农田里，渠水通过一条条斗渠流向广袤农田。



“让小麦‘喝’足了，今年产量就有了保证，亩产1000斤以上肯定没问题。”马连村的种粮大户车广鸣看着绿油油的麦田，心情舒畅。



“公示牌插在地头，农户对当日的水价水量水费一目了然。”陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心马连管理站站长高盟介绍，为实现高效灌溉，灌区实行配水到斗口，由专人组织护渠、送水、计时、按量收费到地头，一方面严防跑冒滴漏现象发生，另一方面也能倒逼农户自觉节约用水。



“今年春灌，根据渭河水源来水偏少的现状，发挥6座水库优势，通过联控联调，引抽并举，能够保障夏粮生产用水。”陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心灌溉科副科长辛海生介绍，作为陕西省最大的灌区，宝鸡峡灌区通过骨干工程节水改造、维修养护、农业水价综合改革及加强灌区灌溉管理等有效措施，灌溉保证率显着提高。



水利是农业的命脉。目前全国耕地灌溉面积达10.55亿亩，在占全国55%的耕地灌溉面积上生产了全国77%的粮食和90%以上的经济作物。夏粮作为全年粮食生产的第一仗，春灌在保障粮食安全生产中意义重大。目前，黄淮海主产区冬小麦陆续进入拔节期，西南地区进入抽穗期，长江中下游主产区冬油菜处于盛花期，西南地区处于角果期，东北、西北春耕备耕全面展开。



“当前，已派出7个工作组和专家组，分赴14个春耕春管重点省份，深入一线分区分片抓春管，指导各地落实田间管理和单产提升关键技术，推进抗旱保春播、防范‘倒春寒’等措施落地，督促各地迅速掀起春管春耕热潮，努力夺取夏收粮油丰收，夯实全年粮食和农业丰收基础。”农业农村部相关负责人表示。



（来源：人民网）