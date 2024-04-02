向新而行　以旧换新为高质量发展再添活力

中评社北京4月2日电／据人民网报导，生产设备更新换代、汽车家电以旧换新、废旧产品回收利用……推动大规模设备更新和消费品以旧换新，能够充分发挥“既惠企、又利民”的双重作用。



3月28日，国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议。会议强调，要扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，以更新换代有力促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。



我国是制造业大国，2023年工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元。大规模设备更新既是经济绿色转型的活力源，又是优化产业结构的突破口，随着高质量发展深入推进，设备更新需求仍将不断扩大。据有关部门初步估测，设备更新有望形成年规模5万亿以上的巨大市场。



此前发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。



近期，全国各地布局生产设备更新换代，提升产能和降低能耗。北京加快推进集成电路重大项目，在光电集成、芯粒技术等领域实现更大突破；广东推动企业加快设备更新、工艺升级，让纺织服装、食品饮料、家电家居等万亿级传统产业焕发新活力；山东提出在集成电路、工业母机、钙钛矿等领域实施100项重大科技创新项目，突破一批“卡脖子”技术。



“工业既是各类设备的供给方，也是需求方。推动大规模设备更新既能拉动有效投资，也能提升发展质效，对推进新型工业化、建设现代化产业体系具有重要意义。”中国信息通信研究院院长余晓辉表示，推广应用智能制造设备等举措将进一步推动工业企业加快设备改造，加速“5G＋工业互联网”融合创新和规模应用，以设备更新带动产业竞争力整体提升。



在工业设备加速更新换代的同时，大宗耐用消费品市场也迎来“以旧换新”的热潮。上海市从3月30日起实施新一轮绿色智能家电消费补贴政策，对16大类一级能效家电产品进行补贴，空气净化器、电磁炉、净水机等品类首次进入补贴名录。根据支付平台统计，30日当天上海市补贴商品交易1.2万单，补贴商品销售额近1亿元。

