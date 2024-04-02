强学生体质　促全面发展

中评社北京4月2日电／据人民日报报导，“嘿——哈——”上午10时许，在河南省虞城县谷熟镇谷熟小学，400多名学生在林长友老师傅的带领下习练木兰鸿拳。学生们握拳振臂，神情严肃，一招一式，虎虎生风。



林长友今年68岁，是木兰鸿拳第五代传承人。2017年，谷熟小学特聘林长友为武术教师，每周为每个班级上一节武术课。该校副校长李先玲介绍：“我们还把武术纳入大课间，让中华武术浸润日常生活，孩子们练习的积极性很高。”学生朱一鸣喜欢武术，放学后也经常练习，他说：“我在学校学会了木兰鸿拳，回家还教爷爷奶奶呢。”



为弘扬传统文化、增强学生体质，近年来，虞城县着力推进“武术进校园”活动，创新体育教育，丰富大课间设置。“不仅要确保在校学生每天活动时间不少于1小时，还要让锻炼形式丰富起来。”虞城县教育体育局局长任圣义说。



谷熟小学校长沙凤玲从事小学教育40多年，在她看来，大课间不仅要巩固提高学生的运动技能，还要内容新颖、易学易练，这样才能调动学生的积极性，让学生爱上大课间。



2020年，谷熟小学把古诗词编入课间操。改变源自一次出差。因为外出学习，音乐老师乔程程见识到大城市学校大课间的丰富多彩，回来后便萌生了改造课间操的想法。学校青年教师团队集思广益，将《木兰辞》《鹿柴》《长歌行》等30余首古诗词融入大课间，新编排的体操让孩子们耳目一新。



跟着音乐念到“手可摘星辰”，学生就踮起脚尖，单手向天空抓握；念到“百川东到海”，手掌就在胸前比划出河流的形状……一到大课间，小小操场上就诗意氤氲。“乡村小学条件有限，但我们也要勇于创新，为孩子们的健康成长尽心尽力。”乔程程说。



“我喜欢现在的大课间，比单纯跑操有意思！”学生于馨雨说，“虞城被称为木兰故里，我们在大课间练木兰鸿拳、跟着《木兰辞》跳操，都让我觉得亲切，并感受到优秀传统文化的力量。”



谷熟镇中心小学把手指操引入大课间，木兰实验小学、惠民小学在省市评比中荣获“最美大课间”奖项……虞城县以大课间为载体，不断推进校园体育活动与传统文化教育等有机融合。



“近年来，谷熟镇着力改善乡村小学体育教育，孩子们身体素质好了，也变得更加乐观自信。”谷熟镇副镇长焦建铭希望，随着各方力量不断投入，乡村校园体育更加多姿多彩。



（来源：人民日报）