台北惊喜！沉浸故宫数位展重现翠玉白菜

全新演绎故宫〈翠玉白菜〉。（中评社 张颖齐摄） 中评社台北4月2日电（记者 张颖齐）台北故宫博物院4月2日至7月28日起推出“沉浸故宫数位展ー捕捉灵光：寻找新感动”新媒体艺术展，结合投影、互动科技与沉浸式剧场等创新体验，全新演绎故宫〈翠玉白菜〉、〈溪山行旅图〉、〈早春图〉等经典文物，用全新视角来体验观赏国宝。



台北故宫今日举行沉浸故宫数位展开幕首日记者会，与会的有故宫博物院政务副院长黄永泰、常务副院长余佩瑾、宏碁集团创办人、文化科技发展协会理事长施振荣、民进党“立委”郭昱晴、“中央研究院”士李丰楙等。



开幕首日吸引不少人潮，台北故宫以全新的数位展示手法，将故宫院藏经典文物8K纪实影片与高解析图档，透过过数位技术将感官放大。



此次沉浸式数位展，分成小中见大、浸入灵光、捕捉光影等3个单元，藉由清晰写实的文物影像与科技赋予的创新诠释，全新演绎故宫〈溪山行旅图〉、〈早春图〉、〈万壑松风图〉、〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉、〈清雍正珐琅彩赭墨山水碗〉等经典文物。



比如北宋画家郭熙的〈早春图〉，透过新数位展示，让参观者体验画家笔下的初春瑞雪消融、草木发枝的欣欣向荣。



另外展览现场还有万花筒式的镜面折射，将珐琅瓷器上的花纹图像清晰展现，让人用不同视觉，看到清代工匠的独具匠心，施振荣、黄永泰等人也开心体验万花筒。众人沉浸、优游其中。



余佩瑾强调，此展希望打造完全不同的参展体验，用不同角度去呈现故宫收藏文物，让观众徜徉在寻找国宝的感动之中。