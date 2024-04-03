黄永泰语中评：两岸应尽快恢复文化观光交流

台北故宫政务副院长黄永泰接受中评社访问。（中评社 张颖齐摄） 中评社台北4月３日（记者 张颖齐）针对陆客迟迟无法来台观光，台“交通部长”王国材称看不到曙光，并将来台的国际客1200万人次目标，下修至1000万人次。台北故宫政务副院长黄永泰向中评社表示，两岸应互相瞭解、开放、减少误会，不谈政治，专门针对文化、观光层面去谈，尽快恢复交流，相信一定能成功。



黄永泰2日在台北故宫博物院接受中评社访问，他表示，目前水还是冰冷的，他认为两岸就是是互相、对等，一方开放、另一方也开放，相互开放才能瞭解、减少误会、达成和谐，彼此就别再谈其他有的没的政治争议。



黄永泰说，他始终觉得陆客来台、两岸交流一定会成功，因此互惠与善意都很重要，有争议的议题都先保存起来，别在这节骨眼再针对。他相信两岸会平安无事，一定要让文化、观光赶快恢复交流。



记者问，不过台“交通部”却祭出禁止台湾人6月起组团赴陆旅游，是否成为影响因素？黄永泰说，相信两岸都有智慧在处理此事，目前是鸭子“划”水，表面上看不到，但相信应有在联系，他还是觉得最后会有好结局，就双方可接受的部分不断谈，谈1次、2次、3次，希望彼此好好坐下来，不谈政治，专门就文化、观光趣谈，处理好僵局。

