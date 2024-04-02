甘肃兰州推进智慧环卫系统建设

中评社北京4月2日电／据人民日报报导，“有了这4个带屏幕的垃圾箱，终于没异味了。”在甘肃省兰州市城关区明雅苑小区，居民们纷纷表示。往年春天，随着气温升高，垃圾桶往往会散出味道，令人不适。



“这不是普通垃圾箱，这叫垃圾分类智能厢房。”物业魏经理向大家释疑：“不仅有屏幕和智能盖，有效挡住味道的同时，丢垃圾时做好分类，还能置换礼品呢！”



这个小屏幕是这套智能厢房的关键——手机扫码认证后，居民将不同类型垃圾丢入，箱内可自动称重并积分，日后可以据此兑换礼品。流程在这块小屏幕上一目了然。



从去年开始，兰州市开始在全市小区中逐渐推广垃圾分类智能厢房。智能厢房上的小屏连着大屏，在兰州市城管委城市运行管理服务平台里，一块智慧环卫系统的可视化大屏地图引人注目，众多智能厢房标注在上面。



智慧环卫系统研发员党仁磊操作环卫系统可视化大屏，进入七里河区的一个点位，此处不同种类垃圾的重量、智能厢房场景实况等立刻显现。“通过监测和数据对比分析，平台就能判断不同小区垃圾分类工作的落实情况，据此进行调度垃圾清运处理工作，提升清运精细化水平。”党仁磊介绍，针对不文明行为和垃圾溢出等，系统也能运用远程摄像语音系统发出警示。



目前，兰州市区的大型垃圾清运车、清扫车、洒水车上大多搭载了4台摄像机，并陆续联入了智慧环卫系统。屏幕前端，环卫车辆的行驶里程、运行时长、实时车速等工作状态清晰可见。



这为统筹监督环卫质量提供了支持。结合车辆行驶轨迹、巡查视频等，智慧环卫系统就能对环卫工作人员、环卫机械化作业车辆、环卫设施、环境卫生清洁效果等进行监督管理。



在一张速度曲线图前，兰州市城管委数字中心值班长陈星宇分析一辆清扫车的全天运行速度：“清扫车每小时里程为10到20公里时，清洁效果较佳。如果有异常情况，我们会询问提醒。”

