朝鲜向日本海发射导弹 或为高超音速射弹试验

中评社香港4月2日电／共同社报导，韩军联合参谋本部2日称，朝鲜当天上午6点53分前后从平壤附近向日本海一侧发射1枚可能为中程级的弹道导弹。日本防卫省称，导弹似乎以最高100公里左右的高度飞行650公里以上，落在日本专属经济区（EEZ）外。韩军认为这可能是高超音速导弹发射试验。



这是朝鲜继3月18日之后再度发射弹道导弹。日本首相岸田文雄表示“绝不能容许”，透露以违反联合国安理会相关决议为由向朝方提出了抗议。



鉴于朝鲜发射弹道导弹，日本外务省2日称日美韩三国负责朝鲜事务的高官进行了电话磋商。三方强烈谴责发射对地区与国际社会的和平与安全构成威胁。



朝鲜1月宣布搭载高超音速弹头的中远程固体燃料弹道导弹试射成功。3月表示在该国西北部东仓里的西海卫星发射场实施了新型中远程高超音速导弹用固体燃料发动机地上点火试验，韩军相关人士2日在例行新闻发布会上表示，目前认为此次发射与该点火试验“存在关联”。



高超音速导弹通常以5马赫（音速的5倍）以上的速度低高度变轨飞行，因此不易被地上雷达捕捉。



岸田表示“愿通过日美、日美韩合作，为了国民的安心与安全做到万无一失”，指示相关省厅彻底做好飞机和船舶的安全确认工作。官房长官林芳正向媒体表示，情况不影响日本。



围绕3月18日的发射，朝媒19日报导称，朝鲜劳动党总书记金正恩指导了“超大型火箭炮”（多联装火箭炮）的发射训练，并发布似乎命中东北部咸镜北道附近日本海无人岛的照片。