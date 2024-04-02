美国批准向以色列出售50架F-15战机

中评社香港4月2日电／据报导，美国政府准备向以色列出售价值180亿美元的50架F-15战斗机。



TRT消息，美国有线电视新闻网（CNN）频道发布的消息称，根据未透露姓名的拜登政府官员提供的消息，他们即将向以色列出售新的武器。



消息称，拜登政府和国会就以色列1月份首次申请购买的战机举行了多次会议，目前非官方程序已经完成。



据报导，美国众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔于1月30日批准了此次出售的正式通知，预计拜登政府将很快向国会发出通知。



据称，在国会完成程序后，以色列最早将于2029年开始采购F-15战机，特拉维夫还将向华盛顿采购导弹。



美国《华盛顿邮报》（WP）周五报导称，拜登政府最近批准向以色列运送新的武器。



消息指出，拜登政府按照此前国会通知进行了相关转移，这次没有通知国会，也没有向公众公布。



据报导，美国政府在未向公众公布的情况下，批准向继续袭击加沙的以色列出售25架F-35和飞机发动机，并发送1800枚MK84非制导炸弹和500枚MK82非制导炸弹。



据称，MK84炸弹重约900公斤，会造成毁灭性破坏。以色列自10月7日以来持续对加沙地带发动袭击，造成数千名巴勒斯坦人丧生，造成重大平民伤亡。 同样，220磅的MK82炸弹也被定义为乱投的炸弹，因为这是一种非制导炸弹。