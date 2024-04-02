旅日大熊猫“旦旦”离世　日本民众悼念

中评社北京4月2日电／据新华社报导，日本神户市立王子动物园1日说，该动物园饲养的28岁雌性中国大熊猫“旦旦”（中国名“爽爽”）于3月31日深夜因病离世。



动物园讣告说，2021年“旦旦”被发现患有心脏病。此后，日中组建专家组进行联合诊治，“旦旦”的症状一度改善，但今年3月病情再度恶化，3月31日“旦旦”心脏停止跳动。据介绍，大熊猫28岁相当于人类近百岁高龄。



讣告说：“在近24年时间里，‘旦旦’给在阪神大地震中受伤的神户市民带来了勇气和希望；为大熊猫饲养繁殖研究、技术交流、公众教育及日中友好交流做出了巨大贡献。”



动物园讣告在日本社交网络广为传播，日本民众纷纷留言哀悼“旦旦”离世。有人说“谢谢你治愈了我们”“祝你在天堂安好”，有人表示不敢相信，说“这一定是愚人节的谎言”。大熊猫忠实粉丝远藤英湖表示，“旦旦”是长年为日中友好事业架桥的“大前辈”，她作为“后辈”将继续努力，让日中友好长存。



“旦旦”于2000年从中国租借而来，之后很快成为神户市立王子动物园的明星。其租借计划两度延期后，定于2020年7月回国，当年神户地方邮政还发行过一套“感谢旦旦”纪念邮票。受新冠疫情及患病影响，“旦旦”未能如期回国。