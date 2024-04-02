网评：“免费试用”变“吸费陷阱”？

中评社北京4月2日电／来源：东方网 作者：季 萌

本想免费试用，结果被扣一年会员费？近日，《法治日报》记者调查发现，掉进APP“免费试用”“低价享用”陷阱的消费者不在少数。从美颜软件到办公软件，许多常用APP都被点名是“会员刺客”。（4月1日《法治日报》）



“因为想用一个滤镜，下载了一款修图App软件，软件页面显示‘七天免费试用，到期自动续费98元，可随时取消’。我以为开通7天内免费，其间取消就不收费了，结果被直接扣了一年会员费98元。”“这叫什么免费试用，这明明就是买一年会员赠送7天”。如河南郑州的吴女士一样，相信生活中有类似糟心事的消费者并不在少数。



众所周知，一段时间以来，为了吸引和绑定用户，不少平台和软件推出“7天免费试用”“1元享7天”的会员优惠。然而，在看似“优惠”消费者的表面，背后却是商家满满的套路。有的大打文字游戏，把“免费”字眼放得大大，“自动续费”字眼缩得小小，企图以“免费”二字为诱饵，引导用户“上钩”后，则宣称使用过就要扣钱；有的免费试用期还没结束就提前扣费，有的试用期满变为自动续费；更甚者，有的则直接开通免费试用后立刻被扣费。总之，免费或低费试用已成为一些App软件的营销套路，也成为不少消费者的一大痛点。



毋庸多言，“免费试用”等作为一种营销方式，本该既能利好消费者，又能为商家“长好感”，但如果有的商家在规则和流程上“耍心眼”，最终只能有损企业长远利益的发展，还会触碰法律底线。不久前，我国《消费者权益保护法实施条例》的出台已为“自动续费”乱象划定法律红线，如果有的商家继续打着“免费试用等旗号”，利用不透明的付费条款钻法律的空子，则无异于“新瓶装旧酒”，势必会付出应有的代价。



当然，治理一些商家的“免费试用”“低价享用”等乱象，需要相关部门以问题为导向抓紧篱笆，启动联合治理机制，也需要消费者在掉入“免费试用”等“陷阱”时，主动拿起法律维权武器，但关键还是自律。



商家应该明白，在用花样行迷惑消费者、获取短暂利益的同时，其实也是在为自己埋下“隐患”。毕竟，抢得先机与口碑，方能赢得更多人心与更大市场。否则，即便有关监管部门不出手，消费者也会用脚投票，最终落得竹篮打水一场空。