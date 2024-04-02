粤港澳大湾区经济总量突破14万亿元

中评社北京4月2日电／据新华社报导，记者从广东省大湾区办获悉，2023年粤港澳大湾区经济总量突破14万亿元，以不到全国0.6%的国土面积，创造了全国1／9的经济总量，综合实力再上台阶。



广东省大湾区办常务副主任朱伟说，2018年大湾区经济总量为10.8万亿元，5年增长了3.2万亿元。随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》深入实施，尤其是2023年以来，围绕“一点两地”全新定位，广东携手港澳加快建设世界级大湾区、发展最好的湾区，建设成效明显。



科技创新能力不断提升。粤港澳大湾区国际科技创新中心、综合性国家科学中心、高水平人才高地等建设全面推进，鹏城实验室、广州实验室等“国之重器”相继布局。大湾区已经拥有超过7.5万家国家级高新技术企业，涌现出华为、腾讯、比亚迪、美的、格力等一批科技领军企业。“深圳－香港－广州”科技集群连续四年排名全球第二。



内联外通网络加速完善。“轨道上的大湾区”更加完善，港珠澳大桥建成运营，大湾区主要城市间基本实现1小时通达。大湾区机场群旅客年吞吐能力超过2.8亿人次，港口群集装箱年通过能力超8500万标箱。航线网络覆盖了全球主要城市和世界主要贸易港口。



重大合作平台建设加快推进。横琴今年3月1日正式封关运行。前海出台全国首部投资者保护条例，积极推进与香港开展金融和法律等现代服务业合作；南沙已落地期货、航运、数据三大交易所，中国企业“走出去”综合服务基地揭牌运作；河套深港科技创新合作起势良好。



市场一体化水平逐步提高。“港澳药械通”“湾区社保通”“跨境理财通”以及政务服务“跨境通办”等一批标志性事项落地实施。自“澳车北上”和“港车北上”政策实施以来，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的港澳单牌车已突破200万辆次。三地共同公布涵盖食品、中医药、养老等领域的“湾区标准”已经达到183项。