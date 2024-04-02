日本肾脏学会公布小林制药事件部分调查结果

中评社北京4月2日电／据新华社报导，针对日本小林制药公司含红曲成分保健品导致消费者健康受损问题，日本肾脏学会1日在其官网公布了以47名健康受损消费者为对象的独立调查报告结果。结果显示，这些消费者中约四分之三停止服用问题保健品后症状改善，还有四分之一接受了类固醇治疗，病情严重需要透析的有两人。



日本肾脏学会在官网上发布报告说，该学会自3月27日起对会员医生接诊相关消费者的情况进行互联网问卷调查，截至目前调查共涉及47名健康受损消费者。



调查结果显示，这些消费者初诊时间都在2023年11月以后，其中约80%消费者的就诊时间集中在今年1月以后。这些消费者中约90%年龄在40岁至69岁之间，女性占66%。初诊时半数以上消费者的主要症状是倦怠感、食欲不振、尿液异常和肾功能障碍。在这些消费者中确诊的疾病主要有肾小管间质性肾炎、肾小管坏死、急性肾小管损伤，这些消费者中没有死亡病例。



报告说，47名消费者中有46人服用了小林制药的红曲胆固醇颗粒，1人服用了该公司宣称能减内脏脂肪和降胆固醇的“内脂帮手＋胆固醇”。“内脂帮手＋胆固醇”这款产品是小林制药此前宣布召回的3款含红曲成分保健品之一。



3月31日，日本厚生劳动省与和歌山县有关机构依据食品卫生相关法规对小林制药位于和歌山县的工厂进行了现场检查。



日本小林制药公司3月29日发布的数据显示，截至3月28日晚，服用该公司含红曲成分保健品的消费者已有5人死亡、114人住院。



