纸扎祭品包罗万有　烧卖水果受欢迎

中评社香港4月2日电／据大公报报导，不少孝子贤孙预备祭品衣包，多区纸扎店表示，今年祭品不加价，预测人均消费介乎200至300元，款式方面加推多款食品，包括生果拼盘和龙虾海鲜大餐等，套房大宅也推出迷你版，方便善信携带，预期生意跟去年相若，并以食品类最受欢迎。



位于九龙城一间纸扎店，以售卖传统祭品为主，店主表示，客人一般选购基本全包套装，内有衣服、鞋和金银衣纸，售200余元，跟往年相若，客人另可加添纸扎电子产品、食品、汽车等，每件几十元不等。另一间位于观塘衣纸铺表示，以熟客生意为主，人均消费约百多元，预期生意不俗。



位于西环的纸扎店“俊城行”，老板杜千送表示，今年来货价未见上升，祭品价格跟往年相若，款式则有更多选择，举例食品类，有水果拼盘，也有海鲜大餐，包含龙虾和长脚蟹脚等。



推迷你版“大宅”方便携带



他表示，疫情过后防疫及保健类祭品，已经较少人选购，食品类继续成为排行榜第一位，排名第二是家庭用品类和电子产品，个人清洁用品、智能手机、平板电脑，销量平分秋色；以往不少客户，嫌套房大宅体积大，不方便携带，今年加推迷你版，部分只有座枱风扇大小，预期也可吸引顾客选购。



另外，网上“香港烧卖关注组”与“九龙殡仪馆”合作，推出纸扎鱼肉烧卖，分为“日常美味版”和“金银满屋版”，“日常美味版”共有纸扎烧卖3串21粒、附荐袋、封条，售价89元；豪华版金银满屋版则除了纸烧卖外，还有金银元宝和溪钱，售价139元。不少网民也表示非常有心思，建议加入纸扎豉油和辣油，更为理想。