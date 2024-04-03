中评现场：马英九参观孙中山故居　内心感动

马英九在参观结束后见媒体记者（中评社 林艶摄） 中评社广州4月3日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九一行4月2日下午来到中山市参观孙中山故居纪念馆并且敬献花篮，马英九在参观结束后对媒体记者表示，孙中山先生是其一生崇拜的偶像，今天来到他的故居，内心非常的感动。



马英九一行昨天在粤港澳大湾区四个城市深圳、中山、珠海、广州穿梭，下午来到位于中山翠亨村的孙中山故居纪念馆参观。马英九一行抵达后，首先参观了孙中山故居，随后来到纪念馆拜谒孙中山并敬献花篮。中评社记者注意到，马英九进入纪念馆来到孙中山先生的雕像前，立即立正、站姿笔挺。期间，马英九向孙中山先生敬献花篮，并且率领台湾青年访问团三鞠躬拜谒。



去年3月，马英九首次来大陆在南京参访时就曾告诉媒体记者，孙中山先生是其崇拜的偶像。昨日在孙中山故居见记者时，马英九再次表露孙中山是其一生崇拜的偶像。他指出，113年前的中国清廷积弱不振，饱受列强欺凌，被迫签订许多丧权辱国的不平等条约，国势危如垒卵。当时中国社会贫富悬殊，文盲遍地，法治缺乏，社会落后、人民仿佛看不到希望。孙中山先生带领的革命，向全中国人民许下自由、民主、均富，走向民族共和、一统中国的承诺，让人民兴奋与感动。

