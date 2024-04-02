招投标领域迎来首部公平竞争审查部门规章

中评社北京4月2日电／据新华社报导，国家发展改革委2日发布消息，国家发展改革委等8部门近日联合印发《招标投标领域公平竞争审查规则》，首次为招投标领域出台政策措施列明“负面清单”。



国家发展改革委有关负责人介绍，规则是招投标领域公平竞争审查的首部部门规章，从规范地方政府招标投标政策制定活动角度，明确要求相关政策出台前应进行公平竞争审查；未经公平竞争审查或者经审查存在排除、限制竞争情形的，不得出台有关政策措施，着力从源头上减少招标投标领域排斥、限制公平竞争的规定和做法。



规则紧密结合招标投标市场特点和关切，研究提出针对性举措，共5章22条，主要包括招标投标领域公平竞争审查的总则、审查标准、审查机制、监督管理和附则等内容。



在审查标准方面，规则针对招标投标实践中易发常见的各类不合理限制，提出7个方面40余项具体审查标准，规定了审查具体要求，重点解决资格预审、评标方法、评标标准、定标标准、信用评价、保证金收取等方面的交易壁垒。



在审查机制方面，规则明确了政策制定机关开展公平竞争审查的工作机制、工作流程、审查结论等内容，强调政策措施应当在提请审议或者报批前完成公平竞争审查，并应当在审查过程中以适当方式听取有关经营主体、行业协会商会等意见。



为更好监督管理，规则要求相关部门定期开展政策措施评估清理，建立招标投标市场壁垒线索征集机制，动态清理废止各类有违公平竞争的政策措施，切实推动公平竞争审查制度落地见效。



为压实责任主体，规则明确政策制定机关应当建立本机关公平竞争审查工作机制，确定专门机构负责审查工作；涉及多个部门的，由牵头部门进行审查，并出具书面审查结论。



据介绍，规则自2024年5月1日起施行。



（来源：新华网）