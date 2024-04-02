南丫岛深湾设禁区　保护绿海龟产卵

中评社香港4月2日电／据大公报报导，绿海龟是濒危物种，南丫岛深湾沙滩是本港唯一有绿海龟上岸产卵的地点。为保护绿海龟产卵，渔农自然护理署提醒市民，昨日起在南丫岛深湾设立限制区，为期七个月，任何人未经许可进入限制地区，一经定罪，最高可被判罚5万元。



绿海龟在本港受《野生动物保护条例》（第170章）保护，亦是唯一在本港产卵的海龟品种，南丫岛深湾的沙滩是本港唯一不时有绿海龟上岸产卵的地点，也是南中国海内少有的绿海龟产卵地之一。



对人为干扰极为敏感



研究指出，绿海龟每年三至四月，也会在牠们出生的沙滩附近徘徊并交配，五至十月则是牠们登滩产卵的时间，其间相当敏感，光害例如船只的灯光，也会影响牠们上岸产卵之行为。



渔护署表示，绿海龟产卵前及产卵期间，会在其出生的沙滩附近水域活动，预备产卵的绿海龟对人为干扰极为敏感，容易因受惊而放弃产卵。为保护绿海龟产卵，署方每年部分日子，也会指定深湾限制地区，保护濒危绿海龟及其繁殖地，长远对其存活及繁衍有正面作用。



深湾限制地区包括约0.5公顷的深湾沙滩，及约98.2公顷毗连该沙滩的海湾水域，限制期为4月1日至10月31日，为期七个月。其间，渔护署人员会在区内巡逻，防止未经许可者进入限制范围，并监察绿海龟出没及产卵的情况。



资料显示，自2000年起，海洋公园与渔护署合作，以义务性质拯救及照顾于野外搁浅或于走私中充公所得的海龟，过去20多年来，海洋公园已成功接收、医治及放归超过60只海龟，当中包括濒危的绿海龟，以及极度濒危的玳瑁。