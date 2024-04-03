唐仁健：长江禁渔重点聚焦“3个巩固提升”

农业农村部部长唐仁健（中评社 李子宁摄） 中评社北京4月3日电（记者 李子宁）国务院新闻办公室4月2日下午举行新闻发布会，农业农村部部长唐仁健、国家发展和改革委员会党组成员郭兰峰、农业农村部副部长马有祥和公安部、人力资源社会保障部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》有关情况，并答记者问。唐仁健在回答记者提问时表示，在各地各有关部门的共同努力下，经过三年多的集中攻坚和持续推进，长江十年禁渔取得重要阶段性成效。但长江禁渔是一项长期复杂艰巨的历史任务，现在的长江只能说是“大病初愈”，持续巩固禁渔成果，加快恢复流域生态还面临诸多的问题和挑战。下一步，重点聚焦“3个巩固提升”来持续发力用力。



有记者提问，长江禁渔已经进入了第四年，请问国办在这个时候印发《意见》，再次全面部署禁渔工作，主要是基于哪些考虑？如何抓好落实？



唐仁健表示，在各地各有关部门的共同努力下，经过三年多的集中攻坚和持续推进，长江十年禁渔取得重要阶段性成效。但长江禁渔是一项长期复杂艰巨的历史任务，现在的长江只能说是“大病初愈”，持续巩固禁渔成果，加快恢复流域生态还面临诸多的问题和挑战。



比如说，随着长江鱼类资源的持续恢复和禁渔执法力度的持续加大，现在非法捕捞的时间、地点、手段以及非法渔获物地下流通的黑产业链也越来越隐蔽，这也大大增加了打击查处的难度。再有，退捕渔民转产就业和社会保障基本实现了“应帮尽帮、应保尽保”，但保障水平总体上还比较低，一些灵活就业和自主创业的退捕渔民收入的稳定性还比较差。还有少数地方也不同程度地出现了歇脚松劲的心态，因为抓了三年多了，禁捕退捕工作机制有一些弱化。在这个持续爬坡攻坚的关键时候，国务院办公厅专门印发推进长江十年禁渔工作的政策文件，对今后七年的工作进行再强调再部署，可以说，发出了坚定不移推进长江禁渔的鲜明信号。

