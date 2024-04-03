郭兰峰：长江禁渔工作功在当代、利在千秋

国家发展和改革委员会党组成员郭兰峰（中评社 李子宁摄） 中评社北京4月3日电（记者 李子宁）国务院新闻办公室4月2日下午举行新闻发布会，农业农村部部长唐仁健、国家发展和改革委员会党组成员郭兰峰、农业农村部副部长马有祥和公安部、人力资源社会保障部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》有关情况，并答记者问。郭兰峰在回答记者提问时表示，长江十年禁渔这项工作是国之大者，意义重大，影响深远。主要有支撑中华民族永续发展及贯彻以人民为中心发展思想两方面的重大意义。可以说是一项功在当代、利在千秋的重大民生工程、民心工程。



有记者提问，长江禁渔三年多以来取得了一定成效，接下来还会继续推进。请介绍一下这项工作的重要意义主要体现在哪些方面？



郭兰峰表示，长江十年禁渔这项工作是国之大者，意义重大，影响深远。主要有以下两方面的意义：



第一方面，长江十年禁渔是推进长江大保护的标志性工程，是支撑中华民族永续发展的有力举措。长江以水为纽带，连接上下游、左右岸、干支流、江湖库，是我国重要的生态宝库和生态屏障。长江流域曾一度生态功能退化严重，特别是作为衡量水生态重要指标的长江江豚等珍稀物种极度濒危。长江十年禁渔是一项从根本上恢复长江生态环境、提升水生生物多样性的战略举措。在长江大保护中发挥着利生态、利民生、利长远的重大示范引领作用。长江十年禁渔保护的不只是鱼，也保护和传承了长江文化，更是为了“年年有余”，支撑中华民族的永续发展。这其中蕴含了中华文化天人合一朴素的哲学思想，也体现了促进人与自然和谐共生的要求。



第二方面，长江十年禁渔是贯彻以人民为中心发展思想的具体体现。长江禁渔不仅是为全局计、更是为子孙谋。禁渔前，长江的渔业资源越捕越少、生态越捕越遭，形成了一种恶性循环。实施禁渔，长江沿岸世代以捕捞为生的渔民上岸后，生产生活怎么办，这是做好长江十年禁渔工作首先要考虑的问题。如果稳不住，可能也就禁不住。沿江省市和有关部门大力推动退捕渔民安置保障工作，这项工作取得了积极成效，实现了生态效益、社会效益同步提升。我看到一篇报导，讲的是江西省九江市永修县渔民过去以捕捞为生，风里来雨里去。实施禁渔之后，渔民上岸转产转业，告别了与风浪搏击的捕鱼生活，积极参与餐饮、民宿等工作，致富的路越走越宽广。刚才唐部长也介绍了，上岸以后，渔民的收入同比增长了20%。



刚才我从两个角度介绍了长江十年禁渔工作的重要性，这也是我们在实践中认真贯彻落实习近平生态文明思想、扎实推进十年禁渔的一些初步认识和体会。相信随着时间的推移，这项工作的重要意义会体现得更加明显，大家也会更加深刻地认识到这是一项功在当代、利在千秋的重大民生工程、民心工程。

