公安部：多措并举巩固长江禁渔执法成果

公安部治安管理局负责人 田勇浩（中评社 李子宁摄） 中评社北京4月3日电（记者 李子宁）国务院新闻办公室4月2日下午举行新闻发布会，农业农村部部长唐仁健、国家发展和改革委员会党组成员郭兰峰、农业农村部副部长马有祥和公安部、人力资源社会保障部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》有关情况，并答记者问。公安部治安管理局负责人 田勇浩在回答记者提问时表示，目前，在公安机关刑事打击的强力震慑下，长江流域规模性非法捕捞犯罪多发势头得到有效遏制，但执法打击也面临着新的挑战。下一步，公安部将深入贯彻习近平总书记关于长江十年禁渔的系列重要指示批示精神，以推进落实长江十年禁渔工作的意见为抓手，坚持打防并举，综合施策，持续巩固长江禁捕执法成果，全力护航长江经济带高质量发展。



有记者提问，我们注意到，公安部已经部署开展“平安长江2024”专项行动，请问针对违法捕捞和非法销售渔获物等违法犯罪行为，公安部门在维护长江水域生态安全方面有哪些考虑和计划？



田勇浩表示，公安部高度重视长江禁渔工作，连续部署开展了“长江禁渔”和“平安长江”专项行动，累计已侦破涉渔刑事案件2万余起。目前，在公安机关刑事打击的强力震慑下，长江流域规模性非法捕捞犯罪多发势头得到有效遏制，特别是长江主干线水域非法捕捞刑事发案降幅超过30%，组织化、团伙化的案件占比更是不到10%。从掌握的情况看，当前长江非法捕捞犯罪呈现团伙作案向个人随机作案转变、干流作案向支流及偏僻水域作案转变、水面作案向水下潜水作案转变、传统的电毒炸作案向利用新型禁用渔具作案转变的四个明显趋势，给执法打击带来了新的挑战。



下一步，公安部将深入贯彻习近平总书记关于长江十年禁渔的系列重要指示批示精神，以推进落实长江十年禁渔工作的意见为抓手，坚持打防并举，综合施策，持续巩固长江禁捕执法成果，全力护航长江经济带高质量发展。我们将坚持严打不动摇，长江十年禁渔期内，每年均组织开展以打击长江非法捕捞为重点的“平安长江”专项行动，综合运用挂牌督办、提级侦办、异地用警等措施，强化破案攻坚，始终保持对长江非法捕捞犯罪的高压严打态势。同时，保持公安部长江大保护举报中心高等级勤务运转，24小时受理涉渔犯罪线索的举报。我们将坚持严防不动摇，组织警力会同相关行政执法部门在重点水域，特别是跨区域和案件高发水域，高频开展联合巡查执法，强化暗访暗查。同时，加快推进立体化、信息化、智能化长江水域治安防控体系建设，切实提升对非法捕捞等涉江突出违法犯罪的动态掌控能力。我们还将坚持严治不动摇，进一步密切与农业农村、市场监管等相关部门的协作配合，推动加强禁用渔具、非法渔获物购销等源头监管措施。同时，常态化组织开展形式多样的警示宣传活动，最大限度争取群众的理解支持，更好地凝聚禁捕工作的合力与共识。

