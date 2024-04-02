﻿全体区议员获委任加入“三会”

中评社香港4月2日电／据大公报报导，特区政府昨日宣布，民政及青年事务局局长麦美娟分别委任1937人、536人及526人为新一届分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会（统称“三会”）的委员，任期两年，由2024年4月1日开始，现届区议员全数获委任为“三会”委员，以进一步加强“三会”与区议会的联系和协作。



麦美娟强调，今年委任有三大条件，包括是否爱国爱港、对地区是否熟悉，以及服务地区的热诚，希望这一安排下可让区议会、“三会”及关爱队达到一个有机结合，工作上发挥到协同效应。麦美娟表示，今次的做法并非新鲜事，在第六届区议会前都是有同样安排，譬如她出任区议员时，亦是担任分区委员会委员，能够使区议员更明白瞭解分区会的工作，是多一个渠道予区议员参与地区工作。



总人数较往届多



她指出，今年“三会”总人数较往届多，如减去470名区议员后，数字才会与往届相若，因为当局不希望区议员加入占了名额，影响地区人士参与而增加人数，认为委任的分布仍然是均衡。根据资料，上届18区分区委员会有1570人，今年有1937人，增加了367人，而地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会同样有少量人数增加。



麦美娟强调，特区政府根据“用人唯才”的原则，并考虑多项因素，包括有关人士的才干、专长、经验、诚信和参与服务社区工作的热诚，以及充分兼顾“三会”的职能等，从不同途径吸纳有志服务社会的合适人士加入“三会”。



更“贴地”收集意见



当被问及有声音称“三会”以往被指委任很多在选举中的落败者，麦美娟认为社会不应这样想。她强调，被委任成员必须是爱国爱港人士，与当局的地区治理理念一致，而对地区的熟悉程度及服务地区的热诚亦是考察标准。她透露，当局在邀请地区人士担任委员时，有人反映担心工作上未被兼顾而拒绝。此外，在完善地区治理体系及重塑区议会后，区议会与“三会”的合作更加紧密。就此，政府委任全数现届区议员为“三会”委员，以进一步加强“三会”与区议会的联系和协作。

