纪律部队少年团赴深军训体验营

中评社香港4月2日电／据大公报报导，警务处港岛总区复活节期间（3月29至31日）举办“香港跨纪律部队少年团之百人看祖国”军训体验营活动，来自港岛四区的少年警讯及保安局、惩教署、消防处等多支青年制服团队的学员（12至23岁）参加，活动于深圳市综合素养实践教育基地进行，是港岛总区“国安传承计划”的重点项目。



参观科企 瞭解国家发展



在为期三日两夜的活动中，学员透过体验内地军训和体能锻炼，提升团队及纪律精神，并参观了内地创科企业，瞭解国家科技发展带来的机遇，又与内地青少年就日常喜好、毕业理想等话题进行交流，借此加深对国情的瞭解。



获选最优秀学员、来自保安局青少年制服团队领袖论坛的何敏琳分享说，参加活动最大的得着是能够在小队中担当大姐姐角色，带领年纪较小的学员一起完成训练，另外在教官的指导下首次接触枪械，发射迫击炮时的爆破声打进心坎，亦非常难忘。



港岛总区指挥官郭嘉铨在结营礼致辞时表示，很高兴今次可以陪同一班年轻人到内地，虽然行程紧密，年轻学员体验军训的时间不多，但看见他们入营时一脸稚气，经过教官两日培训，结业会操时昂首阔步，队列整齐的印象特别深刻，所以青年人要一起努力追梦，共同奋斗，时刻装备自己，成为一个拥有香港情怀、国家观念和世界视野的新一代国家安全守护者。郭嘉铨感谢中联办青年工作部、大湾区共同家园青年公益基金及香港青少年军总会对是次活动的全力支持。