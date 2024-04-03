人社部答中评：提升退捕保障服务禁捕大局

人力资源社会保障部就业促进司负责人宋鑫（中评社 李子宁摄） 中评社北京4月3日电（记者 李子宁）国务院新闻办公室4月2日下午举行新闻发布会，农业农村部部长唐仁健、国家发展和改革委员会党组成员郭兰峰、农业农村部副部长马有祥和公安部、人力资源社会保障部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》有关情况，并答记者问。人力资源社会保障部就业促进司负责人宋鑫在回答中评社记者提问时表示，长江十年禁渔是为全局计、为子孙谋的重大战略决策，做好退捕渔民的安置保障工作事关退捕渔民的切身利益，也事关十年禁渔目标顺利实现。下一步，我们将坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，持续巩固拓展提升退捕渔民安置保障的成果，为保障和改善民生、服务禁捕大局增添更多动力。



中评社记者提问，我们知道，在长江开展渔业工作是沿岸渔民重要收入来源之一。请问实行长江禁渔后，将如何保障沿岸退捕渔民的就业和生活，接下来怎么更好地帮助他们顺利完成转产转业？



宋鑫表示，长江十年禁渔是为全局计、为子孙谋的重大战略决策，做好退捕渔民的安置保障工作事关退捕渔民的切身利益，也事关十年禁渔目标顺利实现。党中央、国务院高度重视，禁渔三年多来，在党中央、国务院的领导下，各级人社、农业部门通力合作，紧抓不放，千方百计拓宽就业渠道，及时精准提供培训服务，积极稳妥推进应保尽保，努力实现退捕渔民上岸就业有出路、生活有保障。截至2023年底，15.4万有劳动能力和就业意愿的退捕渔民转产就业，22.1万符合条件的退捕渔民参加基本养老保险，5.1万名已领取养老保险待遇，4万余人次接受职业技能培训，退捕渔民安置保障工作取得阶段性的成果，为十年禁渔强基固本提供了有力支撑。



日前，国务院办公厅印发了《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》，专门对持续做好安置保障工作提出明确要求。各级人力资源社会保障部门将立足职责，狠抓落实，巩固拓展安置保障成果，全力帮助广大渔民退得出、稳得住、能致富。具体可以概括为“四个加强”：一是加强动态监测。我们将动员基层人社服务力量，用好“大数据＋铁脚板”，动态掌握退捕渔民的就业、参保等变化，夯实帮扶基础。同时，我们要强化与农业农村、民政等部门的信息共享，及时将需要救助的退捕渔民纳入帮扶体系，落实保障措施。二是加强就业服务。聚焦就业转失业的渔民，强化政策宣传和职业指导，推介更具适配性的岗位；聚焦自主创业的渔民，全链条提供创业培训、创业服务、担保贷款等政策支持；聚焦困难渔民，我们将“一人一策”开展帮扶，统筹用好公益性岗位兜底安置。三是加强技能培训。摸清退捕渔民培训的意愿，打造更具针对性、实用性的培训项目，及时兑现职业培训补贴，让更多渔民有技能好就业、靠技能就好业。四是加强社会保障。引导退捕渔民按时缴费、长期缴费、高标准缴费，确保缴费补贴能够足额到位。对符合养老金领取条件的，及时发放基本养老保险待遇，保障退捕渔民的基本生活。



下一步，我们将坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，持续巩固拓展提升退捕渔民安置保障的成果，为保障和改善民生、服务禁捕大局增添更多动力。

