马有祥：多措并举恢复水生生物资源和多样性

农业农村部副部长马有祥（中评社 李子宁摄） 中评社北京4月3日电（记者 李子宁）国务院新闻办公室4月2日下午举行新闻发布会，农业农村部部长唐仁健、国家发展和改革委员会党组成员郭兰峰、农业农村部副部长马有祥和公安部、人力资源社会保障部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》有关情况，并答记者问。马有祥在回答记者提问时表示，全面禁渔以来，长江鱼类资源量和生物多样性呈现恢复态势，禁渔效果初步显现，但是我们还要清醒地认识到，水生生物的多样性水平仍然比较低，渔业资源水平仍然比较低。因此，要坚定不移推进落实，制定长期针对性保护计划，通过江湖连通、生态调度、关键栖息地修复、科学放流等手段，多措并举恢复水生生物资源和多样性。



有记者提问，随着禁渔成效的逐步显现，有网友反映长江流域一些地方的鱼变多了，但是也有人对是否有必要禁渔十年产生了疑问。请问，我们如何看待这个问题？



马有祥表示，全面禁渔以来，长江鱼类资源量和生物多样性呈现恢复态势，禁渔效果初步显现，刚才唐部长在发布的时候专门讲了禁渔的效果。但是我们还要清醒地认识到，水生生物的多样性水平仍然比较低，这是第一个低。表现在长江流域重点水域的水生生物完整性指数仍然处于“较差”等级，分为六级，“较差”属于从好到坏的第四级。习近平总书记原来讲，长江水生生物完整性指数到了最差的“无鱼”等级，目前还处于从好到差的第四级。中华鲟仍极度濒危，白鱀豚已经功能性灭绝，鲥鱼20多年没有见到。尽管我们禁渔三年新增监测到15种，但是历史上曾经分布的443种鱼类中，还有120种没有被监测到。



二是渔业资源水平仍然比较低。禁渔后“四大家鱼”的卵苗资源量是禁渔前的4.5倍，这是从这三年效果来讲。但仅占历史最好水平的30.5%，也就是说仅恢复了30.5%。总的鱼类资源量比禁渔前上升了25.6%，这是积极的一面，但是仅占历史最高资源量的36.8%，有成绩，但是和最好的差距还非常大。重点水域我们也做了专门的调查和评估，比如太湖、梁子湖的资源量也就达到正常资源承载力的63%和36%，说明水平还是比较低的。



长江流域是一个“江河湖海”连通的超大型生态系统，采取禁捕措施后，一些生育周期短、繁殖快的低营养级鱼类资源首先恢复，通过食物链为较高营养级的鱼类、鸟类提供食物，就是咱们经常讲的“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米”。此后，生态系统自我调节不断优化，达到新的平衡。长江主要经济鱼类性成熟年龄一般是3－5年，禁渔10年可以有两到三个世代的休养生息，从而基本形成长江水生生物持续恢复、生态系统健康运行的良好循环。

