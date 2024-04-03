市监总局：多举措提升专项行动监管执法效果

国家市场监督管理总局执法稽查局负责人南军（中评社 李子宁摄） 中评社北京4月3日电（记者 李子宁）国务院新闻办公室4月2日下午举行新闻发布会，农业农村部部长唐仁健、国家发展和改革委员会党组成员郭兰峰、农业农村部副部长马有祥和公安部、人力资源社会保障部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》有关情况，并答记者问。国家市场监督管理总局执法稽查局负责人南军在回答记者提问时表示，经过为期三年的“长江禁捕 打非断链”专项行动，市场上公开宣传、销售长江非法渔获物的现象基本杜绝，非法销售渠道基本阻断，市场环境得到有效净化。下一步，市场监管部门将认真贯彻落实国务院《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》总体部署，不断巩固提升专项行动监管执法效果，为长江流域生态环境的全面恢复作出更大贡献。



有记者提问，我们经常在餐厅和菜市场看到有“禁食长江野生鱼”的标识。请问市场监管部门，为了开展十年禁渔工作，采取了哪些措施促使十年禁渔令行禁止？



南军表示，按照国务院统一部署，市场监管总局于2020年7月份组织开展了为期三年的“长江禁捕 打非断链”专项行动，重点打击市场上销售长江流域非法渔获物的行为。刚才唐部长在介绍总体工作情况时也提到了，市场监管部门月均查办案件300余起，我们对专项行动整体情况也进行了统计，截至2023年底，全国市场监管部门共查办相关违法案件1.2万件、检查各类经营主体2706万户次、监测电商平台（网站）1000万个次、开展行动指导11.97万次、督促下架非法交易信息3.68万条、市场上公开宣传、销售长江非法渔获物的现象基本杜绝，非法销售渠道基本阻断，市场环境得到有效净化。



专项行动开展以来，我们坚持打宣并举、相互促进，将宣传工作作为重要抓手，主要开展以下几方面工作：



一是发布“八个严禁”行动公告。要求相关经营主体合法合规经营，做到不买、不卖、不做、不发布违法广告、不提供交易服务。



二是全面营造良好社会氛围。总局官网开辟专栏，发布涉及专项行动的文章300余篇。我们制作了专题宣传片，举办专项行动成果展，并作为全国中小学科普教育基地的科普项目持续展示。各地市场监管部门立足地方实际，开展丰富多彩的宣传活动。例如，四川在抖音平台上首创以“长江禁渔”为主题的话题挑战赛，播放量超过3.7亿次。

