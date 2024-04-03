中评现场：宋涛陪同马英九登高楼赏深圳夜景

马英九认真观看台湾青年的作品（中评社 林艶摄） 中评社广州4月3日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九一行4月1日下午抵达深圳并开启第二次大陆访问之旅，中共中央台办、国务院台办主任宋涛予以高规格接待。不仅当天晚上在深圳会见了马英九一行，还在晚宴结束后陪同马英九一行前往深圳人才公园观看无人机表演、登华南第一高楼欣赏深圳夜景，第二天上午更陪同马英九一起参观了比亚迪。中评社记者注意到，宋涛主任在陪同马英九一行欣赏深圳夜景时，双方都没有佩戴领带，现场互动气氛也非常轻松热络。



4月1日晚上，在结束人才公园无人机表演观看后，宋涛主任陪同马英九一行来到了世界第四高楼、世界最高办公建筑、华南第一高楼、深圳最高商业地标平安金融中心俯瞰深圳夜景。中评社记者看到，马英九一行来到116层观景层，宋涛主任在细心询问马英九是否恐高后，特别为马英九推荐了一个最佳观赏点，马英九根据宋涛主任的建议特别上前体验观赏了一番。期间，宋涛主任见到随团成员政治大学荣誉教授邱坤玄与学生们比心合影拍摄，也热情地为他们推荐能够拍摄到深圳夜景作为背景的最佳好位置，相关推荐受到了欢迎，同学们也都上前快乐自拍起来。



在观赏深圳夜景之余，宋涛主任还陪同马英九一行参观了台湾青年刘天庭的作品“趋吉纳福”。32岁的刘天庭是一位台湾青年，9年前来到深圳，7年前和现在的妻子创业并在深圳福田开了烘焙坊，今年2月在德国IKA奥林匹克烹饪竞赛中获得金牌。刘天庭现场为宋涛主任和马英九介绍了他的作品，当他提到作品是由面包和相关石材雕成时，马英九非常吃惊并俯身认真欣赏作品的细节。

