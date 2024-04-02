也曾推跨海大桥　马英九访港珠澳大桥特感兴趣　

港珠澳大桥是全世界最长的跨海大桥。（中评社 张嘉文摄） 中评社深圳4月2日电（记者 张嘉文）马英九今天展开访陆行的第二天行程，下午驱车赶往港珠澳大桥的蓝海豚岛，瞭解这座目前为世界最长的跨海大桥建造经过，由于马英九执政时曾推动金门跨海大桥的开工，因此特别感兴趣，问了许多问题，包括大桥遇到台风怎么办？大桥能使用几年？以及海底隧道部分如何施工等等，也表示佩服工程人员的辛苦，让整个参访过程比原本预计的时间还要长。



应大陆方面邀请，马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行2日上午先参访比亚迪电动车公司，随后驱车前往孙中山故居，接着再到港珠澳大桥参观。



港珠澳大桥是目前世界最长的跨海大桥，也是中国大陆首个大型跨境海上桥隧综合专案。这项工程经历9年建设，全长55公里，包括三座斜拉桥和三座城市的连接线路，沟通珠三角地区。



马英九和访问团团员们在广东省委常委王瑞军等人的陪同下抵达港珠澳大桥的人工岛“蓝海豚岛”，由港珠澳大桥管理局工程总监李江全程解说。由于马英九执政时曾推动金门跨海大桥的开工，对于跨海大桥的建造，马特别感兴趣，一直向李江提问。



马英九询及港珠澳大桥遇到台风的情形，李江则回应说曾遇过强烈台风，但安然度过，也询问大桥能使用几年，李回说至少可用150年，甚至200年没问题，都让马露出佩服的表情。另外，由于港珠澳大桥有一段是海底隧道，马英九也好奇询问，为什么不做全线隧道？李江则回说，因为有经济考量与其他问题。



马英九一行人在港珠澳大桥待了近40分钟才离开，前往广州准备晚上和广东省委书记黄坤明的会面。

