中国国航北京至济州航线复航

中评社北京4月2日电／据新华社报导，中国国际航空北京－济州航线3月31日正式复航。中国驻济州总领事王鲁新、中国国际航空公司及深圳航空公司相关人士出席在韩国济州国际机场举行的国航济州航线复航仪式。



根据国航公布的航班信息，此次复航的“北京－济州”航线航班由波音737－800机型执飞，每周三、四、日运营。北京至济州航班号为CA711，北京时间18时20分起飞，当地时间21时35分到达济州国际机场；济州至北京航班号为CA712，当地时间22时35分起飞，北京时间23时55分到达北京首都国际机场。



王鲁新表示，济州道与中国各地方的交流合作正全面恢复，大量中国游客疫后来济旅游观光，国航北京至济州航线的复航将为两国人员往来提供便利，助力中韩交流合作深入发展。



中国国际航空公司首尔营业部总经理贾航宇表示，北京至济州航线的复航将进一步丰富国航的航线网络，为广大旅客出行提供更多选择。同时希望通过这条航线促进中韩两国之间的旅游和商务交流，促进双方人文交流，为两地往来旅客搭建一座友谊的桥梁。



据国航首尔营业部介绍，国航在韩国地区的航班恢复至疫情前同期的92%，每周执飞148个中韩双向航班，目的地包括北京、天津、延吉、杭州、温州、重庆、成都等城市。此外，国航将于4月29日起增加“北京－首尔”过夜航班，每天运营1班，衔接飞往欧洲、美洲、东南亚等地区的航班，预计2024年国航中韩航线双向运输旅客量将超过85万人次。