玻利维亚南部车祸致4死36伤

中评社北京4月2日电／据新华社拉巴斯消息：据玻利维亚警方和医疗机构4月1日消息，该国南部丘基萨卡省3月31日晚发生车祸，造成4人死亡、36人受伤。



据玻利维亚媒体报导，3月31日晚，在连接波托西市和苏克雷市的公路上，一辆公交车与一辆小汽车迎面相撞，公交车冲出公路翻倒。据推测，其中一方可能驶入了对方车道。



事故具体原因仍在调查中，目前伤者已被送往附近医院救治。



玻利维亚交通事故多发。路况复杂、车况不佳以及司机酒驾、超速行驶等是造成交通事故的主要原因。