塑造中国形象　促进中外文艺交流

中评社香港4月2日电／据大公报报导，当前国家提倡国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，香港不仅属于内循环，更站在国内国际双循环的交界处。文化和文化产业也要有双循环的格局，特别是在当前复杂多变的国际形势下，用软性文化媒介，对外辐射讲好中国故事，更好塑造中国形象。香港作为窗口也可以把国际的文化艺术带入内地，形成多元创意的文化环境。



香港拥有非常好的人才和软件优势，特区政府及相关机构更应创造条件让他们有更好发挥空间，以政策、机制鼓励文化发展，推广好的人才和作品，连结不同界别，将文化的“饼”做大。比如电影界如何发掘好的文学作品打造影视作品，又如古典音乐、高雅艺术如何与潮流、设计碰撞，艺术如何结合科技、产业等。



做好文化使命 讲好中国故事



全国政协委员、英皇电影副主席杨政龙



我个人对电影的情怀就是很喜欢历史，也很喜欢大场面、军事等等，也觉得自己很有使命，要好好讲好中国的历史，讲好中国故事。



所以过去10年，我们也透过港式的经验结合内地文化的策略去放大在影视行业里面的题材，从10多年前开始建国三部曲，到今年的一些比如《志愿军》、《悬崖之上》、《长津湖》、《流浪地球》都是我们和中影合作发行的，里面最重要就是弘扬中华文化自信。比如《流浪地球》虽然是一个科幻片，也是一个讲述我们中国如何拯救地球，人类命运共同体这个这么重要的概念。



讲到机遇，香港在粤港澳大湾区承担文化复兴的使命，助力中华文化在海外传播。我觉得在座的文化工作者都有一个很重要的角色。作为我们文化工作者，我们要懂得去打广告，懂得去说好中国故事、香港故事。

