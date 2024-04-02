垃圾收费试行首日问题多

中评社香港4月2日电／据大公报报导，垃圾收费“先行先试”昨日开始在14个处所实施，虽然部署多时，但首日仍有“甩漏”。大公报记者实地走访参与试行计划的“三无大厦”、公屋、酒楼等，有“三无大厦”住户直至昨日仍未收到指定袋，形容政府派袋安排“乱嚟”。财政负担是不少人的考虑，有参与的公屋长者住户表示，长者无收入，垃圾收费只是增加负担；有参与的酒楼表示，估计将来买指定袋要月花六千元；有参与的安老院舍也说，尿片等不能减少，料营运开支增加。



环境及生态局局长谢展寰、环境保护署署长徐浩光昨日到部分处所瞭解首日试行情况。有立法会议员表示，回收问题未解决，垃圾收费意义不大，若先行先试结果显示不理想，政府不应在8月“硬推”垃圾收费计划。



三无大厦／㓥房户未获指定袋 致电热线无人接听



深水埗15及17号是楼高7层的“三无大厦”，居民的生活垃圾一般丢到街上垃圾箱，或相隔一条街的医局街垃圾站。大公报记者于昨日到大厦观察，发现梯间乾净，没堆放垃圾，但疑有人因不满垃圾收费计划，撕毁宣传海报。“早上还正常，可能有人不满吧”，住户谭小姐认为，垃圾收费为市民带来麻烦。



谭小姐告诉大公报记者，至昨日仍未收到指定袋，“问过四、五个住户，只有一个（住户）收到。”该厦一梯两伙，很多单位间成㓥房。据悉有职员上周曾到大厦派发指定袋。大公报记者昨晚见到，有楼层的住户门外各放了一卷指定袋。



谭小姐说，不知道如何领取指定袋，她昨日向相关部门查询，职员说要到石硖尾领取，并提供环保署的查询电话，但谭小姐两度致电都无人接听。



大公报记者傍晚观察两小时，见到该厦两人以指定袋包裹垃圾。住户王小姐说，不知道如何处理指定袋，要向垃圾站职员查询，“麻烦也没办法，政府要做，市民只能配合。”

