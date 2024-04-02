小林制药“问题原料”恐波及3.3万家企业

中评社北京4月2日电／据新华社报导，日本帝国数据库公司一项最新调查结果显示，小林制药公司生产的问题红曲原料最多恐波及日本国内3.3万家企业，其中包括超过5000家食品和饮料零售商。



日本多家媒体4月1日报导，帝国数据库公司实施的调查显示，小林制药向225家企业提供红曲原料，这些原料有些被直接出售，有些经加工后二次出售，受波及企业恐达3.3万家。



这些企业中，食品和饮料零售企业最多，达5582家，占比16.6%；其他零售企业5171家，占比15.4%；医疗企业3884家，占比11.5%；餐饮店3115家，占比9.3%。



购买上述问题红曲原料的企业所加工食品包括纳豆、面包、盒饭、咸鱼、腌菜和发酵食品等。帝国数据库公司指出，由于红曲用途广泛，要追溯使用问题原料的产品并非易事。



近期，日本有多人在服用小林制药公司生产的含红曲成分保健品后因肾脏疾病住院甚至死亡。截至3月28日晚，服用该公司涉事保健品的消费者中已有5人死亡、114人住院。小林制药公司分析相关保健品及其使用的红曲原料后发现，其自产红曲原料中存在当初“意想不到”、来自霉菌的成分，尚未弄清该成分究竟是什么。多名微生物学家怀疑，生产过程中的卫生问题可能导致红曲产品被本不应出现的青霉菌污染。