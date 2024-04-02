守护中国专家公墓　赓续中坦传统友谊

中评社北京4月2日电／据央视网报导，位于坦桑尼亚最大城市达累斯萨拉姆西郊的中国专家公墓，长眠着70位因援助坦桑尼亚国家建设而殉职的中国专家和技术工人，其中大多数人是为上世纪70年代修建坦赞铁路而牺牲的人。负责日常维护中国专家公墓的坦桑尼亚人罗纳德表示，要用心守护这些中国援建者，因为这不仅是荣誉，更是沉甸甸的责任。



每年，中国的清明节期间，来自中国和坦桑尼亚的各界人士都会前往中国专家公墓进行祭扫。已经从事了5年中国专家公墓维护管理工作的罗纳德，提前几天便开始做起了准备，他和同事们清洗墓碑和纪念碑、修剪绿植。在绿树的环绕下，公墓显得庄严肃穆。罗纳德说，“中国和坦桑尼亚相隔万里，在坦桑尼亚照顾好中国专家的公墓，让他们远在中国的家人安心，这很重要。”



罗纳德告诉记者，目前他所供职的中国土木公司，曾参与坦赞铁路的施工建设。能够有幸参与中国专家公墓的维护管理工作，让他倍感骄傲和自豪。“坦桑尼亚和中国有很多相似之处，比如价值观等。我们坦桑尼亚人也有自己的英雄，他们为自己的国家献出了生命，所以（从事这份工作）我感到很骄傲，因为中国和坦桑尼亚是全天候的朋友，我们都是一样的人。”



上世纪70年代，中国在非洲援建了坦赞铁路。半个世纪过去了，这条穿越莽莽草原、崇山峻岭、丛林沼泽的铁路，仍在为沿线居民的出行提供便利。罗纳德说，“每次和我的家人来到车站，总会有很多回忆，回忆是关于坦中两国之间的深厚友谊，是关于爱的回忆。我经常带我的朋友、家人、父母来到这里，有时候是旅行，有时候就是过来看看，瞭解那段历史。”



来到具有中国元素的车站，映入眼帘的坦赞铁路鸟瞰图，让人仿佛回到了上个世纪的激情岁月。在火车铁轨的枕木上，“中华人民共和国制”八个大字格外醒目。据瞭解，坦赞铁路全长约1860公里，东起坦桑尼亚达累斯萨拉姆，西至赞比亚中部城镇卡皮里姆波希，从1968年勘测设计到1976年全部建成共用时8年。中国不仅向两国提供了无息贷款，还先后派遣5万多名工程技术人员来到非洲。半个世纪过去了，坦赞铁路在助力当地经济社会发展方面发挥积极作用。



采访期间，幼儿园老师马卡拉带领学生们来到坦赞铁路参观学习。“我们带孩子们来这里学习交通知识。大家知道，坦桑尼亚的交通方式一般有水运、空运、陆运、铁路。我们没有忘记坦赞铁路。”

