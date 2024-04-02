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尼泊尔为63名登山者颁发珠峰攀登许可证
http://www.CRNTT.com   2024-04-02 17:58:27


　　中评社北京4月2日电／据央视新闻报导，根据尼泊尔旅游局的通报，截至4月1日，已有63名登山者获得了2024年春季从尼泊尔一侧攀登珠穆朗玛峰的许可，他们分别来自五个不同的登山组织机构，其中包括13名女性和50名男性。

　　每年的4月末至5月中旬是从尼泊尔一侧攀登珠穆朗玛峰的最佳窗口期，尼泊尔政府通常在每年3月中下旬开始颁发珠峰攀登许可证。

　　2023年春季登山季，尼泊尔为478名登山者颁发了珠穆朗玛峰攀登许可证。

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