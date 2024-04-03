社评：马英九深圳行这一点为何惹火绿营？

中共中央台办、国务院台办主任宋涛陪同马英九一行2日参观深圳比亚迪，并现场解说。（中评社 林艶摄） 中评社台北4月3日电（评论员 林淑玲）马英九展开大陆访问行程，第一站来到有“中国硅谷”之称的深圳，参观大疆、腾讯与比亚迪等重量级企业，绿委对此很恼火，为什么？因为他们真正不满的是马英九踢破绿营架构的资讯铁幕，让台湾民众看到大陆世界级企业的强盛，以及大陆经济实力。



民进党政府的抗中保台要能运行，必须建立在让台湾民众相信大陆是落后的，不好的；这除了绿营铺天盖地的宣传与仇恨动员，另外就是要封锁所有大陆的正面资讯。绿营从打压抖音、小红书、淘宝到赴陆旅游禁团令，避免台青到大陆读书、就业等等，都是同一系列作为。台湾媒体在官方压力下，也几乎不报导大陆正面讯息，甚至刻意要丑化大陆，连小小一包零食都不放过。加上台湾在马政府后两岸交流活动多数都停了，一般台湾人对大陆多数陌生，或是被官方灌输的扭曲资讯。



台湾长期屏蔽大陆资讯，可能是亚洲异数，就像最近，在新能源车领域最红的话题便是小米新涉足纯电动汽车（EV）领域，推出高性价比的SU7， 价格只有其竞争对手美国特斯拉“Model S”的一半，全球财经界热烈讨论。日经新闻中文网采访伊藤忠总研主任研究员深尾三四郎，他分析苹果放弃“Apple Car”构想，而小米代替苹果打造智慧手机和EV相结合的生态系统，娓娓道来。类似讨论绝不会出现在台湾媒体，不然肯定被抹红。

