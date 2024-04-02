赖清德、萧美琴赴博爱营区听取军方简报

赖清德与萧美琴听取军方简报。（照片：府提供） 中评社台北4月2日电（记者 黄筱筠）赖清德下午偕同萧美琴前往台“国防部”博爱营区听取“‘国防’工作报告”简报，就当前整体“国防”事务与最新安全情势进行通盘了解，随后亲赴联合作战指挥中心，熟悉相关运作机制与海、空情即时动态。



此简报行程出席人员包括萧美琴、“国家安全会议”秘书长顾立雄、副秘书长徐斯俭、刘得金、“国防部长”邱国正、参谋总长梅家树、“总统府”副秘书长黄重谚、“副总统”办公室主任陈羿伶等都人。



赖清德表示，“国防”与经济是“国家”发展的两大关键，而“国防”更是经济发展的最重要后盾。台湾位处第一岛链关键位置，面对“威权主义”扩张对区域安全的威胁，持续强化“国防”战力，与民主友盟国家紧密合作，共同维护台海及印太区域的安全稳定，是至关重要且刻不容缓的任务，未来政府将会在和平四大支柱的基础上，守护“国家安全”，促进区域稳定。



赖清德车队今日下午2时抵达“国防部”，由邱国正与梅家树在大门口迎接，车队约4时20分许离开，全程近2小时。



赖清德指出，近年台湾有系统地提升“国防”预算、改革征兵及后备制度，精进实战化训练与强化武器装备，提升与友盟国家的互动交流，目的就是要提升“国家”的整体防卫韧性，吓阻任何对台湾的威胁，以守护“国家主权”与“国人”的自由民主，而这些正是“国安”团队与“国军”的天职。



他期勉“国安”团队与全体军方官兵齐心协力，为“国家”的安全与区域稳定打下最坚实的基础。



赖清德并高度肯定官兵弟兄姐妹不分日夜，在各自工作岗位上殚精竭虑、守护家园的全心付出，会后他也颁发加菜金，慰勉执勤人员辛劳。