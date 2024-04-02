夏立言会晤罗森伯格　盼持续深化台美关系

国民党副主席夏立言2日下午于中央党部会晤美国在台协会理事主席罗森伯格 (Laura Rosenberger)。（照片：国民党提供） 中评社台北4月2日电／美国在台协会（AIT）主席罗森伯今日拜会国民党，由国民党副主席夏立言接待。夏立言表示，国民党感谢美国对台湾的坚定支持，乐见台美在安全、经贸、文化等交流合作关系持续加深，并期待未来在台湾关系法的架构下，扩展双边共同利益，增进台美人民福祉。



国民党今天发布新闻稿指出，中国国民党副主席夏立言2日下午于中央党部接待“美国在台协会”理事主席罗森伯格 (Laura Rosenberger)，双方就台美关系、区域情势及双边交流深度交换意见，会谈气氛良好融洽。



夏立言表示，主席朱立伦特别请他代向罗森伯格主席表达诚挚欢迎之意。他接着表示，去年曾于陪同侯友宜“总统”候选人访美时与罗森伯格主席见面，今天在台北再次见到老朋友，感到格外愉快。



夏立言指出，今年是台湾关系法立法暨AIT成立45周年，国民党感谢美国对台湾的坚定支持，乐见台美在安全、经贸、文化等交流合作关系持续加深，并期待未来在台湾关系法的架构下，扩展双边共同利益，增进台美人民福祉。



夏立言表示，感谢AIT 45年来与“中华民国”历任政府及全体人民的密切互动，以及为双边关系的持续发展所做出的贡献，并祝AIT生日快乐。



夏立言指出，国民党将持续深化台美关系，坚定走“亲美、友日、和陆”中道理性路线，与所有价值理念相近的国际友人走在一起，提升台湾的国际能见度，同时维系两岸对话沟通，维持台海和平稳定的现状。他近日将赴美参加会议并会晤老朋友，期待与罗森伯格于华府再次相见。



本次美方访团成员包括：美国在台协会理事主席罗森伯格(Laura Rosenberger)、资深顾问Mike Pignatello、美国在台协会台北办事处政治组长饶昌明(Ricard Jao)、政治官Madalyn Erickson及领事官Devon Gan。

