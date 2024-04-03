中评现场：黄坤明会见马英九一行

中央政治局委员、广东省委书记黄坤明4月2日傍晚在广州白天鹅宾馆会见马英九一行（中评社 林艳摄） 中评社广州4月3日电（记者 林艳）中央政治局委员、广东省委书记黄坤明4月2日傍晚在广州白天鹅宾馆会见马英九一行。



昨天傍晚，马英九一行结束港珠澳大桥参观行程后来到广州。黄坤明书记在白天鹅宾馆会见厅热情欢迎马英九一行，只见马英九笑容满面地走进会客厅，两人亲切握手，互动热络。黄坤明问马英九是否第一次来广州，马英九称大陆不是第一次来，但广州是第一次来。随后，黄坤明也与随团的其他成员一一亲切握手表示欢迎。



在会谈期间，黄坤明首先对马英九一行的到来表示热烈的欢迎。他表示，岭南地理位置独特，现在正是广东最美时节，繁花盛开，非常欢迎大家到广东来参观访问。访问团一行本着追寻中华文化的渊源与根基，安排了很多重要的考察。昨天访问团在深圳，今天到了珠江西岸参观了孙中山故居，也参观了港珠澳大桥。



黄坤明表示，港珠澳大桥宏伟的工程印证了中山先生当年建国方略中的宏愿，这几天港珠澳大桥特别忙碌，大量香港朋友从港珠澳大桥来到珠海，清明节预计每日通行车辆将超过2万，届时香港到深圳的访客预计也会创新高，高峰期可能会超过90万人。他指出，清明节是两岸及港澳四地共同的文化记忆，体现了慎终追远、敬重祖宗的中华民族传统，更好地振兴中华。



马英九表示，广东不仅承载着中国19世纪末的重要历史，更是引领中国20、21世纪发展的经济大省，来到广东第一印象除了天气、饮食与台湾相近，更能感受到广东这片土地的欣欣向荣。

