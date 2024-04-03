马英九：致力振兴中华是两岸不可回避的责任

马英九希望两岸一起追求和平避免战争。（中评社 张嘉文摄） 中评社广州4月3日电（记者 张嘉文）马英九访问大陆行第二天晚上和广东省委书记黄坤明会面，马英九提到，两岸共享中国历史、拥有同样的语言与文化，去年他在南京中山陵提出“和平奋斗、振兴中华”的主张，追随国父孙中山“和平、奋斗、救中国”的目标，深盼两岸共同努力，追求和平、避免战争，致力振兴中华。这是两岸中国人不可回避的责任，我们一定要努力实现。



马英九也说，去年他带了台湾青年来大陆访问，也邀请大陆五所高校学子回访台湾，就他所知，现在仍有学子们还保持着热络联系，这样的交流与互动，让双方更加认识也结交到一辈子的好朋友，两岸的未来在这群年轻人的手上，他相信双方多对话、多走动，才是消弭误会、增进合作最好的方式。



马英九一行2日在结束白天的参访行程后，驱车前往广州白天鹅宾馆和黄坤明进行会见，黄坤明也率各层级干部热烈欢迎马英九的来访。



马英九在会中表示，广东省是他此行的第一站，他知道广东不仅乘载着中国19世纪末的重要历史，更是引领中国20、21世纪发展的经济大省，来到广东第一印象除了天气、饮食与台湾相近，更能感受到广东这片土地的欣欣向荣。



这份活力同时体现在广东的经济总量上，马英九说，不仅是连续35年位居大陆各省之冠、更是第一个经济总量突破13兆元大关的省份，常居人口也是全国第一。广东同时也是台商投资的第二大省，仅次于江苏，很感谢各位对在粤台商台企的照顾，更要感谢各位对他此行的协助与安排。

