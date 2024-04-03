吴国胜语中评：马英九访陆对国民党正面效益

国民党基隆市党部主委吴国胜接受中评社访问。（中评社 张颖齐摄） 中评社基隆4月3日电（记者 张颖齐）马英九率青年学子前往大陆访问，中国国民党基隆市党部主委吴国胜接受中评社访问认为，马英九访陆是很正面，在民进党导致两岸紧张情势升高下，马访陆能够促进两岸和平，所以是站在全台湾人民的立场。



吴国胜，出生于小金门，中国文化大学国际政治研究所博士，陆军少将退役，历任台湾北部地区后备司令部参谋长、“行政院”政务顾问、国民党中评委、组发会副主委、国民党2016大选竞总副执行长、中华艺游学会长、兼任大学客座教授、书法家等，有“将军书法家”之称。



吴国胜表示，两岸关系在214金门撞船事件后，情势紧张升温，马英九在此刻访陆，是表达台湾人对于和平的愿望，是有重大的历史意义。



吴国胜说，有外界认为马英九访陆对国民党下次选举恐产生不利，但他认为是极具正面意义的，两岸本就该更朝和平方向发展，国民党经常都是如此主张，外界的看法有点武断，马英九若见得到对岸领导人，代表着两岸是可对等、尊严地见面，民进党不是一天到晚都强调这个吗？马当过“中华民国总统”，位阶这么高，他是乐观其成，民进党只是为了反对而反对、为批评而批评。



国民党内是否有人对马英九访陆一事，持保留看法、保持距离？吴国胜说，国民党现况不如以往，选举经费都被民进党打压，当然有人会在意选情，但他认为大部分国民党的人应不会这样去疏离马，马英九是有高度的，2024大选时接受德国之声专访说要相信对岸领导人，这句话被民进党刻意断章取义，其实马都有完整论述。



吴国胜向中评社说，马英九是以台湾人民的幸福安康为念，该表达的“中华民国主权”意识都会有，马此行是促进两岸和平，他是国民党的一份子，虽非党内高层，但作为地方党部主委，他觉得对国民党是很正面的效益。

