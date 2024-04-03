中评关注：江启臣频繁现身台中旧市区补弱项

“立法院副院长”江启臣（中）与蓝委罗廷玮（左）、黄健豪（右）一同考察台中建设。（中评社 资料照） 中评社台中4月3日电（记者 方敬为）中国国民党“立法院副院长”江启臣近期频繁到台中市原市区活动，包括建设考察、出席公益艺文活动等，其选区位在原县区山城，跨选区服务的举动引发联想。由于江启臣可能代表蓝营接棒参选2026台中市长，但在原市区知名度相对不足，补强弱项的意味浓厚。



改制为“直辖市”的台中市是由台中市与台中县合并而成，原属不同选区。国民党台中市长卢秀燕2026年将届满卸任，党内包括江启臣、“立委”杨琼璎等人都被视为可能接班人选。值得注意的是，江启臣近期动作频频，先在3月20日赴大里区拜会台湾民众党台中市党部主委江和树，两人不只同框，江和树甚至公开表态，倘若民众党2026未提名候选人，将支持江启臣选台中市长。



江启臣随后又在4月1日出席“立法院”教育文化委员会办理的“台中市教育文化建设考察”行程，不只跨出其所在的委员会，甚至跨选区，并针对台中旧城区的活化再生提出“博馆巡礼”城市规划蓝图。4月4日又将安排到台中市北区出席儿童节公益活动，频繁在原台中市区现身。



由于江启臣本身的“立委”选区在台中第八选区（丰原、后里、新社、石冈、和平），位在原台中县区山城地带，在原台中市区的知名度不足，成为江未来若要角逐台中市长的弱势之一，事实上，近几任台中市长都是原市区知名度较高的政治人物，包括国民党籍的胡志强、民进党籍的林佳龙以及现任的卢秀燕。因此，原县区政治人物要角逐市长，强化原市区的知名度，是重中之重。



民进党“立委”蔡其昌同样出身原县区，2022年与卢秀燕竞选台中市长时，当时还具有“立法院副院长”的身分，透过副院长的名义也投入许多心力在原市区，并且强化与原市区党籍民代的配合。江启臣除了寻求跨党派支持外，同样也以副院长的身分跨越选区，与原市区的蓝委罗廷玮、黄健豪加强合作，虽然对于是否参选市长未正面表态，但从近期动态看来已有着手布局的味道。