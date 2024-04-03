徐巧芯语中评：赖或踩大陆红线 美国担心

国民党立委徐巧芯。（中评社 杨腾凯摄） 中评社台北4月3日电（记者 杨腾凯）针对美国在台协会主席罗森伯格密集访台，中国国民党籍“立委”徐巧芯接受中评社访问时表示，这么频繁来台应该是在要求民进党赖清德谨守分际，避免赖的“台独”真的造成战争。同时美方对国民党的态度也比以前友善，因为美国不愿意与中国冲突，国民党成了帮美国踩煞车最重要的政党。



徐巧芯分析，民进党过去把九二共识这四个字标签化、妖魔化，但九二共识的核心精神包括搁置争议、和平、对话、交流，台湾人民大多数并不反对。当台湾选出的“总统”被认为很“台独”，意识形态非常浓厚时，美国自然就希望国民党多发挥功能，避免赖清德剑走偏锋。



怎么看罗森伯格去年3月上任以来已经五度访台，频率相当密集？



徐巧芯表示，美方对于赖清德未来的两岸政策还是有很大的不确定性，因为蔡英文虽然是民进党籍的，但是蔡过去的背景包括她曾经说过自己是中国人、念中国书长大，蔡也曾担任过陆委会主委，所以美方对于蔡的两岸政策会认为是民进党内相对稳健的。但是赖清德不是这样，赖是“台独”金孙，他身边的人很多都是长期的“台独”主义者，这种想法完全会踩到大陆的红线。



徐巧芯指出，美方这么频繁过来，并不是在鼓励赖清德，反而是在要求赖清德谨守分际。

