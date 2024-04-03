赖岳谦：“宪兵”扩编在防战争开打人民反弹

国际政治专家、时事评论员赖岳谦。（中评社 资料照） 中评社台中4月3日电（记者 方敬为）台军方为了强化反斩首战力，扩增台北市“宪兵”员额。国际政治专家、时事评论员赖岳谦接受中评社访问表示，依照目前台湾自愿役士兵短缺，“宪兵”编现比严重不足的情况，即使扩增员额，基本上也达不到反斩首的作战能力，因此反斩首只是表面说词，他认为，增加“宪兵”其实是防自己人，以免战争开打，人民反弹。



为强化卫戍区反斩首战力，台军方自今年起扩编北市“宪兵”员额，逐年将现有5000名“宪兵”员额增加至1万名，“宪兵”指挥部规画今年陆续新增261营、262营、263营、264营，强化台北卫戍任务。



针对扩编“宪兵”强化反斩首，赖岳谦表示，意义不大，军事科技日新月异，解放军若有意执行斩首行动，已不一定需要地面部队人员进行攻击，可以使用无人机精准打击，甚至是发射导弹等，所以透过增加“宪兵”员额，以达到反斩首目的，基本上是没有直接关联。



赖岳谦指出，依照目前台湾自愿役士兵短缺，“宪兵”编现比严重不足的情况，现在要调动职业军人，填补卫戍区“宪兵”增额需求，只是在浪费兵力，更遑论是补充义务役士兵，试想，一年的义务役军人怎么可能具备反斩首战力？反斩首属于特种作战的一环，需要十八般武艺，要多少时间才能训练一位“宪兵”具备搏杀本领？所以扩编“宪兵”，根本对反斩首无济于事。

